СМИ: Пропавшего в начале июля на Байкале байдарочника нашли мертвым

Вчера тело 50-летнего сплавщика из Усть-Илимска нашли между Северобайкальском и Нижнеангарском. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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5 июля два друга сплавлялись по Верхней Ангаре. Начался шторм — обоих вынесло в озеро Байкал. В какой-то момент лодки перевернулись. Один смог добраться до берега и дозвониться спасателям. Поиски второго продолжались пять дней. Спасательные работы осложнялись ветром и волнами.