СМИ: Пропавшего в начале июля на Байкале байдарочника нашли мертвым

Mash: пропавшего в начале июля на Байкале байдарочника нашли мертвым
Вчера тело 50-летнего сплавщика из Усть-Илимска нашли между Северобайкальском и Нижнеангарском. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
5 июля два друга сплавлялись по Верхней Ангаре. Начался шторм — обоих вынесло в озеро Байкал. В какой-то момент лодки перевернулись. Один смог добраться до берега и дозвониться спасателям. Поиски второго продолжались пять дней. Спасательные работы осложнялись ветром и волнами.
Ранее сообщалось, что седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии, нашли и доставили вертолетом Ми-8 в поселок Новоснежная Иркутской области. По данным ведомства, продолжаются поиски еще одного человека. Для ее поиска задействованы вертолет, а также водная и наземная группировки спасателей.
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