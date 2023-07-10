В Электростали задержали жителя Коми, снявшего скальп со студента

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на жителя Электростали. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники вступили в конфликт со студентом из-за его прически. Им не понравилось, что волосы молодого человека выкрашены в зеленый цвет.

В ходе потасовки мужчины нанесли оппоненту ножевые ранения и фактически сняли с него скальп.

В полиции пояснили, что одного из двух хулиганов удалось задержать. Им оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения.

По данным газеты, пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Вместе с тем, ему придется провести в медицинском учреждении несколько недель.