Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об убийстве Ржицкого

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов.