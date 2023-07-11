Задержан второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета волос

Второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали задержали в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает МВД России Ирины Волк.

Ранее стало известно, что в Электростали группа мужчин сняла скальп молодому человеку из-за зеленого ирокеза. Нападение произошло 9 июня, около 21:00 по московскому времени, рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице.