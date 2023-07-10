СМИ сообщили об убийстве срочника в Курской области

В Курской области в воинской части убит 18-летний срочник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы» тело 18-летнего срочника из Подмосковья Дмитрия З. с огнестрельным ранением головы было найдено в одной из воинских частей в Глушковском районе области в ночь на 10 июля», — сказано в сообщении.

Предварительно сообщается, что срочник был застрелен из автомата Калашникова.

Также по информации канала, уже задержан подозреваемый в убийстве молодого человека. Им оказался 20-летний срочник из его части. Уточняется, что в момент происшествия он был в карауле по охране позиций воинской части. Следователи считают, что именно этот молодой человек выстрелил в голову Дмитрию З.

6 марта сообщалось, что в Курской области военнослужащий срочной службы расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос «кто идет?». Уточнялось, что инцидент произошел в воинской части в Суджанском районе области, когда срочник по имени Магомед стоял на посту часовым. Военный заметил движение и крикнул «Стой, кто идет?», однако ему никто не ответил. После этого часовой открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.