Задержан один из снявших скальп юноше из-за цветного ирокеза в Подмосковье

Одного из подозреваемых, снявших скальп 19-летнему юноше из-за цветного ирокеза в подмосковной Электростали, задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанным оказался 24-летний житель Коми, его личность пока не раскрывают. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц.