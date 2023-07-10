СМИ: киллер следил за Ржицким и знал его маршруты

Стали известны подробности убийства замглавы отдела по мобилизационной работе в Краснодаре
Убийство 42-летнего заместителя начальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого произошло на территории парка рядом со спорткомплексом «Олимп» около 7 утра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предварительно стало известно, что стрелок давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место, чтобы оно не попадало на камеры наблюдения.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции отсматривают камеры на ближайших зданиях, однако пока нет никаких зацепок.
Также по информации Telegram-канала Kub Mash, на месте убийства Ржицкого были обнаружены его наушники и смарт-часы, из-за чего речь об его ограблении, предварительно, не идет. На теле замначальника видны четыре раны. Уточняется, что две 9-мм пули изъяли из грудной клетки со спины, две прошли на вылет через руку и бок.
10 июля стало известно, что в Краснодаре застрелен заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе. Уточнялось, что Ржицкий вышел в восьмом часу утра на пробежку. Его подкараулил неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь. Также сообщалось, что убитый был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». На Украине СМИ обвиняли его в запуске «Калибров» по украинской территории.