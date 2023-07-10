В магазинах сети «Светофор» нашли 14 тонн просроченной продукции

Специалисты Роспотребнадзора на фоне обращений потребителей провели проверки торговых точек сети «Светофор» в Москве. В общей сложности было обнаружено и изъято из оборота свыше 14 тонн просроченной продукции, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В ведомстве уточнили, что представители «Общественной потребительской инициативы» выявили нарушения в области цифровой маркировке пищевой продукции, после чего составили обращение в Роспотребнадзор.

В общей сложности, внеплановые выездные проверки, после согласования с прокуратурой Москвы, были проведены в 23 магазинах сети.

Сотрудники ведомства изъяли из торгового оборота продукцию с видимыми повреждениями и признаками порчи, с нарушенными сроками годности, а также ту, на которую не имелось сопроводительных документов. Общий вес изъятых товаров составил 14 тонн.

В отношении юридических лиц, владельцев магазинов, было составлено 64 административных протокола. Восемь магазинов было опечатано до решения суда, пояснили в Роспотребнадзоре. Сумма штрафов составила 4,3 млн рублей.