В Северной Осетии со склона горы сорвались три туриста

В Северной Осетии спасатели разыскивают троих туристов, сорвавшихся со склона в Алагирском районе республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В 17:45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона», — говорится в сообщении.

О происшествии сообщил спасателям руководитель туристической группы, в составе которой было шесть человек.

На помощь туристам вышли 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС.

Поиск будет вестись двумя группами спасателей.

10 июля сообщалось, что в Хабаровском крае двое альпинистов сорвались с горного хребта Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе, оба получили травмы, пострадавших пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Туристы оказали пострадавшим первую помощь, у одного из альпинистов сломана рука, второй получил ушиб позвоночника. На вертолете МЧС их доставили в медицинское учреждение.