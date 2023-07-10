В Северной Осетии со склона горы сорвались три туриста

В Северной Осетии со склона горы в Алагирском районе сорвались три туриста
В Северной Осетии спасатели разыскивают троих туристов, сорвавшихся со склона в Алагирском районе республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«В 17:45 мск в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона», — говорится в сообщении.
О происшествии сообщил спасателям руководитель туристической группы, в составе которой было шесть человек.
На помощь туристам вышли 13 спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС.
Поиск будет вестись двумя группами спасателей.
10 июля сообщалось, что в Хабаровском крае двое альпинистов сорвались с горного хребта Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе, оба получили травмы, пострадавших пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Туристы оказали пострадавшим первую помощь, у одного из альпинистов сломана рука, второй получил ушиб позвоночника. На вертолете МЧС их доставили в медицинское учреждение.
Ранее на Эльбрусе нашли четырех застрявших из-за непогоды туристов.