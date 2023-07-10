В Диму Масленникова бросили бутылку во время выступления на VK Fest

Он также признался в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что эти выходные считает «двоякими»: с одной стороны, он пообщался со многими людьми во время мероприятия в Сочи, но с другой — произошел неприятный инцидент с бутылкой, который, вероятно, подпортил впечатление о фестивале. Блогер также опубликовал видео, на котором видно, как в него летит предмет во время выступления на сцене. Масленников замирает на несколько секунд после столкновения, а потом продолжает разговаривать с залом.