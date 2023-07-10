В Диму Масленникова бросили бутылку во время выступления на VK Fest

Фанат бросил бутылку в блогера Диму Масленникова на VK Fest
Блогеру Диме Масленникову прилетала бутылка в лицо во время его выступления на VK Fest. Об этом сообщает Telegram-канал «А теперь внимание!».
«Я думал, что мне челюсть сломали», — поделился блогер.
Он также признался в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что эти выходные считает «двоякими»: с одной стороны, он пообщался со многими людьми во время мероприятия в Сочи, но с другой — произошел неприятный инцидент с бутылкой, который, вероятно, подпортил впечатление о фестивале. Блогер также опубликовал видео, на котором видно, как в него летит предмет во время выступления на сцене. Масленников замирает на несколько секунд после столкновения, а потом продолжает разговаривать с залом.
«Чуть позже дам развернутый комментарий по этому поводу», — добавил блогер.
Масленников выступил на VK Fest в Сочи, мероприятие проходило на Медальной площади в Сириусе.
9 июля фанат бросил неизвестных предмет в певца Гарри Стайлса во время его выступления в Австрии. Этот инцидент стал четвертым с начала лета на мировой сцене — так, 7 июня фанат бросил мобильный телефон в рэпера Дрейка, а 3-го — в рэпера Lil Nas X бросили секс-игрушку.