$91.49-0.19100.42+0.60

Во время ливней в Кубани мужчина пропал на федеральной территории Сириус

Прокуратура Кубани сообщила, что во время сильных ливней в регионе на федеральной территории Сириус пропал мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Кубани во время ливней пропал мужчина
© РИА Новости

Уточняется, что спасательные службы заняты поиском пропавшего.

«МЧС ведет работу по его поиску, ситуация находится на контроле прокуратуры Адлерского района», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС также добавили, что информация об исчезновении мужчины поступила в ночь на 10 июля. Позже под мостом в районе улицы Черновицкой спасатели нашли брошенный автомобиль. Сотрудники МЧС обследовали область вокруг автомобиля и ручей до реки Мзымта, однако никаких следов пропавшего мужчины не обнаружили.

Ранее сильный ливень в Сочи привёл к затоплению местности. Несколько автомобилей смыло потоком воды.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости