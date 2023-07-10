На Кубани во время ливней пропал мужчина

Во время ливней в Кубани мужчина пропал на федеральной территории Сириус
Прокуратура Кубани сообщила, что во время сильных ливней в регионе на федеральной территории Сириус пропал мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что спасательные службы заняты поиском пропавшего.
«МЧС ведет работу по его поиску, ситуация находится на контроле прокуратуры Адлерского района», – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС также добавили, что информация об исчезновении мужчины поступила в ночь на 10 июля. Позже под мостом в районе улицы Черновицкой спасатели нашли брошенный автомобиль. Сотрудники МЧС обследовали область вокруг автомобиля и ручей до реки Мзымта, однако никаких следов пропавшего мужчины не обнаружили.
Ранее сильный ливень в Сочи привёл к затоплению местности. Несколько автомобилей смыло потоком воды.