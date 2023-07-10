На Кубани во время ливней пропал мужчина

Прокуратура Кубани сообщила, что во время сильных ливней в регионе на федеральной территории Сириус пропал мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе Южного регионально-спасательного отряда МЧС также добавили, что информация об исчезновении мужчины поступила в ночь на 10 июля. Позже под мостом в районе улицы Черновицкой спасатели нашли брошенный автомобиль. Сотрудники МЧС обследовали область вокруг автомобиля и ручей до реки Мзымта, однако никаких следов пропавшего мужчины не обнаружили.