Автосервис загорелся на юге Москвы

На юге Москвы, у станции метро «Пражская», загорелся автосервис. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных очевидцами, над зданием поднимаются многометровые столбы пламени и дыма.

В столичном управлении МЧС пояснили, что сообщение о пожаре на улице Подольских Курсантов поступило на пульт в 17:57 мск.

На месте происшествия выяснилось, что загорелся отдельно стоящий металлический ангар. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания.

Площадь возгорания составила 120 кв. метров.

Сведения о причинах пожара пока не приводятся. Вместе с тем, сообщается о возможном наличии в здании газовых баллонов.