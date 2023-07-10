Автосервис загорелся на юге Москвы
На кадрах, опубликованных очевидцами, над зданием поднимаются многометровые столбы пламени и дыма.
В столичном управлении МЧС пояснили, что сообщение о пожаре на улице Подольских Курсантов поступило на пульт в 17:57 мск.
На месте происшествия выяснилось, что загорелся отдельно стоящий металлический ангар. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания.
Площадь возгорания составила 120 кв. метров.
Сведения о причинах пожара пока не приводятся. Вместе с тем, сообщается о возможном наличии в здании газовых баллонов.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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