В Абхазии пропала без вести московская туристка

Глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния заявил, что туристку из Москвы , пропавшую без вести, спасатели ищут в селе Агараки в Гадаутском районе. Об этом сообщает Sputnik.

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«Женщина отдыхала вместе с супругом в селе Агараки», — заявил Квициния.

При этом очевидцы утверждают, что женщину унесло течением реки Бзыбь.

Ранее министр Абхазии Теймураз Хишба предложил временно закрыть все пляжи в стране. По его словам, на такие меры необходимо пойти, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей страны. Министр отметил, что ситуация с погодой не критичная, но необходим контроль. МЧС Абхазии рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район, где от ливней пострадали 700-800 домов.