Водитель положил на крышу машины 1 млн рублей и потерял их
Житель Москвы положил на крышу своего автомобиля 1 млн рублей, забыл о деньгах и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел с 29-летним Михаилом, который работает ведущим инженером в «Транснефти». В выходной день он грузил вещи для дачи в свою машину и решил взять с собой конверт с 1 млн рублей. Мужчина положил конверт на крышу и забыл о нем, сел в машину и поехал за город.
О конверте Михаил вспомнил уже на даче и подумал, что оставил деньги дома. Впрочем, камеры наблюдения ЖК зафиксировали момент, когда мужчина положил конверт на автомобиль и уехал. Отмечается, что 1 млн рублей был подарком от гостей на свадьбу Михаила, вместе с супругой он планировал потратить всю сумму на выплаты по ипотеке.
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