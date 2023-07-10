Водитель положил на крышу машины 1 млн рублей и потерял их

Житель Москвы положил на крышу своего автомобиля 1 млн рублей, забыл о деньгах и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел с 29-летним Михаилом, который работает ведущим инженером в «Транснефти». В выходной день он грузил вещи для дачи в свою машину и решил взять с собой конверт с 1 млн рублей. Мужчина положил конверт на крышу и забыл о нем, сел в машину и поехал за город.