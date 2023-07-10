Москвичка жестоко избила троих детей в детской поликлинике

В поликлинику на севере Москвы пришлось вызывать органы опеки и полицию, после того как мать избила детей во время приема у врача-педиатра, сообщает Life со ссылкой на Shot.

41-летняя женщина пришла в детскую поликлинику вместе с сыновьями пяти и восьми лет и семилетней дочерью. Во время приема педиатра она бросала детей на пол, била их по рукам и ногами, кричала.

Когда медики попросили агрессивную мать успокоиться, женщина набросилась на них с оскорблениями и угрожала написать жалобу. Медики и обнаружили у детей застойные ушибы, ссадины и гематомы, объяснить причину появления травм мать не смогла.

Врачи вызвали органы опеки и полицию, проводится проверка. Известно, что в семье также воспитывается еще один ребенок — 14-летняя девочка.