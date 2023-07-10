Росгвардейцы поймали сбежавшего лемура на юге Москвы

На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны поймали сбежавшего кошачьего лемура. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в понедельник, 10 июля.

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По данным ведомства, испуганное и агрессивное животное заметил патруль, который следовал по Даниловской набережной. Экзотический примат прыгал и бросался на проезжающие машины и прохожих. Для безопасности окружающих, а также самого животного, правоохранители решили поймать животное.

В результате нарушителя спокойствия задержали, накормили и передали представителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.