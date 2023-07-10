Минстрой назвал причины обрушения зданий в Турции при землетрясении

В феврале в Турции произошло сильное землетрясение, при котором разрушились тысячи зданий. Российский Минстрой заявлял тогда о планах изучить причины массового обрушения домов и сделать выводы. Ведомство рассказало "Российской газете" о проведенной работе.

Действующие в России нормы обеспечивают сейсмическую безопасность проектируемых и строящихся объектов, подчеркнули в Минстрое. Установлены как сами требования безопасности, так и механизмы госконтроля за их соблюдением (экспертиза проектной документации, государственный строительный надзор).

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При соблюдении и надлежащем качестве строительства новых зданий, как правило, даже в случае недооценки исходной сейсмической опасности региона в 0,5 - 1,0 баллов по шкале MSK-64 таких катастрофических последствий, как в Турции, обычно не бывает, отмечают в ведомстве. Запроектированные с учётом современных норм здания имеют определённые резервы "живучести" в зависимости от применяемой конструктивной схемы, которые минимизируют угрозы жизни и здоровью людей даже при сильных повреждениях.

"Сведения о произошедшем землетрясении в Турции не позволяют судить о сейсмостойкости объектов, поскольку неизвестно, на какие сейсмические нагрузки рассчитывались конструкции, с какими характеристиками использовались материалы и антисейсмические конструкции, изменились или не изменились значения параметров конструкций перед землетрясением по сравнению с проектными значениями и т.д. Основные характеристики произошедшего землетрясения, масштаб и характер разрушений напоминают последствия других аналогичных, обусловленных комплексными проблемами", - сообщает ведомство.

Среди этих проблем: недооценка сейсмической опасности региона, нарушение нормативов по сейсмостойкому строительству, экономия материалов, низкое качество строительства, ненадлежащее техническое обслуживание жилых домов (капитальный ремонт и пр.), наличие старого жилого фонда.

"Кроме того, специалистами Института физики Земли РАН дополнительно отмечено, что разрушения в Турции могли произойти, в том числе за счет потери устойчивости грунтов оснований", - добавили в Минстрое.

Сейчас для получения информации о жилых зданиях с дефицитом сейсмостойкости Минстроем прорабатывается вопрос выполнения в 2023 году ряда научно-исследовательских работ. Предполагается разработать критерии оценки дефицита сейсмостойкости существующей застройки как для типовых, так и для нетиповых жилых домов и провести мониторинг комплексного дефицита сейсмостойкости жилья в сейсмоопасных регионах России.