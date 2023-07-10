Владельца брендов «Хортиця» и «Первак» внесли в перечень экстремистов

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя появилось в перечне на сайте федеральной службы.

Напомним, что Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы — Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов наиболее известны водка «Хортиця», «Мороша» и «Первак». СМИ сообщали, что после начала спецоперации производитель отозвал лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях. Позднее у них сменился владелец.

По версии следствия, с апреля 2022 года бизнесмен организовал перечисление украинским войскам более 500 млн рублей на осуществление террористической деятельности в России. Кроме того, в 2023 году он приобрел и поставил вооруженным формированиям Украины товары, необходимые для ведения боевых действий — их общая стоимость превышает 90 млн рублей.