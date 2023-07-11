В Приморье из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов в ближайшие 6-12 часов с сохранением на сутки 12 июля на севере Приморского края местами ожидаются сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Дожди будут сопровождаться грозами, возможен град. В отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.