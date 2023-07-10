Комбайнер погиб от удара током в 10 тыс. вольт на Кубани

В станице Кущевской Краснодарского края воитель комбайна получил смертельный удар током, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина занимался уборкой пшеницы на поле вблизи хутора Цукерова Балка и проезжая задел комбайном свисавшие высоковольтные провода под напряжением, они упали на машину.

Комбайнер попытался сбросить их с кузова шваброй, но получил удар током в 10 тысяч вольт, пострадавший скончался на месте от электротравмы. После этого начался пожар на двух полях, возгорание очевидцы потушили своими силами.

Факт гибели водителя комбайна подтвердили в ЕДДС Кущевского района, там сообщили, что поля с пшеницей находятся в аренде.