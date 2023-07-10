Пьяный москвич бросил из окна петарду в собак и напугал всех своих соседей

В Москве пьяный местный житель бросил петарду с девятого этажа многоэтажного дома и напугал своих соседей. Они вызвали полицию. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

© Газета.Ru

По данным источника, инцидент произошел вечером 8 июля 2023 года в Лосиноостровском районе столицы. 34-летний местный житель выпивал в своей квартире, а во дворе лаяли собаки. Громкие звуки мешали мужчине, поэтому он поджег большую петарду и выбросил ее из окна в сторону животных. Снаряд разорвался в воздухе и сильно напугал местных жителей, они вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили злоумышленника. В его отношении составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме этого, выяснилось, что ранее он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.