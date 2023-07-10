В Англии ученик ранил ножом преподавателя

В средней школе в городе Тьюксбери на западе Англии ученик напал на преподавателя. Об этом пишет ТАСС.

© Unsplash

После нападения школу заблокировали, а местных жителей попросили не подходить к зданию. В настоящее время подросток задержан.

Как уточнили в полиции, в результате нападения педагог получил ножевые ранения, он доставлен в больницу. Что послужило причиной нападения пока неизвестно. Также пока не ясно, был ли учитель единственной жертвой или он хотел напасть и на других людей в школе.