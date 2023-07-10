В Подмосковье задержали руководителей частной клиники, помогавших мигрировать украинцам

Сотрудники ФСБ задержали руководителей и сотрудников частной медицинской клиники, которые организовали незаконную миграцию граждан Украины. Об этом пишет ТАСС.

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По информации пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области, задержанные граждане РФ изготавливали и выдавали фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для украинцев, чтобы они могли пройти обследования в медицинском учреждении в Подмосковье.

Оказалось, что украинцы не имели никаких заболеваний и не планировали лечиться. Таким образом, более 150 иностранцев, основываясь на этих фиктивных справках-приглашениях, незаконно прибыли в РФ и зарегистрировались в Московском регионе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».