В Подмосковье задержали руководителей частной клиники, помогавших мигрировать украинцам

ФСБ задержала руководителей подмосковной частной клиники, организовавших незаконную миграцию украинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

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По информации ведомства, руководители и сотрудники частной клиники организовали незаконную миграцию граждан Украины. Они выдавали фиктивные справки-приглашения, в которых были указаны несуществующие диагнозы. Таким образом граждане Украины могли приезжать в Московскую область для прохождения обследований.

Отмечается, что по такой схеме более 150 граждан Украины смогли приехать в РФ и встать на миграционный учет в Московском регионе.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.

До этого Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресекли канал легализации иностранных граждан в России. В рамках уголовного дела задержаны шесть граждан РФ.