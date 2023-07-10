Зрителей оштрафовали за проукраинские лозунги на концерте Арбениной

Двое зрителей получили штраф за крики «Слава Украине!» на концерте рок-певицы Дианы Арбениной и «Ночных снайперов». Решение Тушинского суда подтвердил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Тушинским районным судом установлено, что 8 июля на стадионе «Открытие банк Арена» во время проведения концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» двое мужчин скандировали проукраинские лозунги.

Они получили по 30 тыс. руб. штрафа за дискредитацию ВС РФ и 10 суток ареста за неповиновение полицейским.

Как уточняет Telegram-канал Shot, мужчины пытались спровоцировать певицу: лозунги они кричали, когда Арбениной дарили цветы. В ответ Арбенина сказала зрителям, что концерт — не место для провокаций, и попросила вместо этого поздравить ее с днем рождения.

До этого в Новгородской области прервали выступление музыкантов из-за опасения дискредитации ВС РФ.