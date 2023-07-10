В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии и Хабаровского края ввели власти региона из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

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В МЧС отметили, что введение режима повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил на тушение пожаров.

По данным Авиалесоохраны, режим чрезвычайной ситуации введен в семи субъектах России, в 57 субъектах ввели особый противопожарный режим.

Между тем в Хабаровске прошел сильный ливень, который заблокировал дороги и залил торговый центр «Южный парк».

Также сообщалось, что для мониторинга лесных пожаров в Якутии запустили в небо беспилотники.

Накануне стало известно, что в Канаде выявили более 730 лесных пожаров. Больше всего пожаров зафиксировано в районах Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.