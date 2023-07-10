Избитого в Чечне адвоката Немова выписали из больницы

Уточняется, что после нападения у Немова диагностировали колото-резаную рану и фликтены (полостное образование на коже. — «Газета.Ru») голени, множественные ушибы головы, гематомы на ногах, а также ссадины лица, туловища и конечностей.

4 июля Немова и Милашину неизвестные избили в столице Чечни Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении. Вооруженные люди в масках перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы. Ксения Собчак рассказала, что у Милашиной сломаны пальцы, она не транспортабельна, а Немов «плохо двигается» и с трудом разговаривает. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. Пострадавших доставили в Беслан, а затем в Москву.