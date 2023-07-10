В Пермском крае избрали меру пресечения подростку, который попытался сжечь свою подругу

Октябрьский районный суд Пермского края избирал меру пресечения 16-летнему подростку, которого обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетней девочки в поселке Октябрьский путем поджога, сообщает kp.ru.

«Избрание меры пресечения рассматривалось в отношении одного обвиняемого.. Основания для избрания меры пресечения у нас были, поэтому суд заключил его под стражу на время следствия на два месяца, до 8 сентября. Решение мы огласили в 11:30 10 июля», — сообщил судья Октябрьского районного суда Эдуард Таипов.

В газете уточнили, что в заседании участвовали адвокат и оба родителя 16-летнего подростка. Однако к участию в деле в качестве его законного представителя был привлечен только отец.

Напомним, что инцидент произошел 8 июля. Управление Следственного комитета России в Пермском крае сообщало, что обвиняемый облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю подругу. Пострадавшую с обширными ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже сообщалось, что перед тем, как поджечь, девушку изнасиловали, после чего положили ее вдоль железнодорожных путей. Отмечалось, что девушку обнаружил машинист проезжающего поезда. Он сообщил об этом полицейским и вызвал медиков.