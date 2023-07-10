В Набережных Челнах в лифте обнаружили тело голой женщины

В Набережных Челнах работник пришел чинить лифт и обнаружил внутри тело обнаженной женщины. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника, рано утром местные жители не смогли воспользоваться лифтом, поэтому вызвали специалиста. Приехавший на место работник открыл двери кабинки и обнаружил внутри тело женщины. На ней не было одежды, а по всему телу виднелись следы жестокого избиения.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность потерпевшей. Ей оказалась 35-летняя Назифа М. Эксперты определили, что злоумышленник сломал ей челюсть, ребра с обеих сторон и сильно избил, из-за чего у нее произошел разрыв печени. Кроме этого, были множественные синяки и кровоподтеки.

Полицейским удалось найти подозреваемого. Сейчас мужчина задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Полицейские узнают мотив настолько жестокого избиения.