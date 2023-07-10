В ЯНАО из горящего многоквартирного дома эвакуировали десять человек

В посёлке Гыда Тазовского района ЯНАО 7 июля из горящего многоквартирного дома пожарные спасли десять человек, в том числе шесть взрослых и четырёх детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружную противопожарную службу.

«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и густой черный дым из третьего подъезда, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.