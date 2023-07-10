В ЯНАО из горящего многоквартирного дома эвакуировали десять человек
В посёлке Гыда Тазовского района ЯНАО 7 июля из горящего многоквартирного дома пожарные спасли десять человек, в том числе шесть взрослых и четырёх детей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружную противопожарную службу.
«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и густой черный дым из третьего подъезда, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на севере Москвы из горящего офисного здания спасли семь человек, ещё двое пострадали.