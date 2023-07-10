Очевидица потопа в Сочи рассказала, что вода поднялась до уровня второго этажа
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По её словам, вода поднималась до уровня второго этажа отеля.
«Всё стало топить. Уже практически спали все. Затопило отель до второго этажа», — уточнила она.
Женщина прибыла в Сочи из Анапы на электричке. Она отметила, что все места на «Ласточках», возвращающихся обратно, раскуплены. Все свободные номера в отелях также заняты, добавила она.
Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Хосте около десяти автомобилей унесло потоком воды.
Также, по сообщению «Радио 1», в Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В воскресенье, 9 июля, вечером сработали датчики «Опасное явление», а для оповещения людей были включены сирены.