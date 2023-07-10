Под Тюменью танк разогнал отдыхающих на диком пляже

«Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Люди с детьми выпрыгивают из окна, потому что физически просто никуда не деться из этого вонючего газа. И вот так вот, сделав круга три по пляжу, он уехал обратно к себе в сторону военной части», — рассказали свидетели произошедшего.