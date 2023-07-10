Под Тюменью танк разогнал отдыхающих на диком пляже
Отдых тюменцев на диком пляже у озера Андреевского прервали военные на бронетехнике, на пляж на высокой скорости выехал танк, сообщает «72.ru».
Танк появился на пляже 10 июля утром и изрядно напугал отдыхавших на берегу озера тюменцев. По словам очевидцев, бронетехника двигалась на высокой скорости и создавала реальную опасность для отдыхающих.
«Он дает дымовую завесу, проезжает между людьми, подъезжает к вагончику с сапбордами. Прямо в него дымит. Люди с детьми выпрыгивают из окна, потому что физически просто никуда не деться из этого вонючего газа. И вот так вот, сделав круга три по пляжу, он уехал обратно к себе в сторону военной части», — рассказали свидетели произошедшего.
Пляж возле Андреевского озера официально закрыт, еще несколько месяцев назад все подъезды к нему перекопали, поскольку земли принадлежат Минобороны. Это место определено для проведения учений курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).
«Купаться там запрещено и находиться там запрещено. Это нужно в полицию, чтобы полиция людей оттуда убирала. А по поводу танка военного: танк выехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк выехал, развернулся и уехал обратно», — объяснил представитель ТВВКИУ.
Ранее в Рязанской области танк сломал стволом пушки придорожное дерево.