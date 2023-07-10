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В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт мужчину

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что задержан гражданин Афганистана, который планировал совершить террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СГБ.

В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт мужчину
© РИА Новости

«В результате расследования было выявлено, что гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан 1990 года рождения, войдя в предварительный сговор с другими лицами, планировал совершить на территории Азербайджана теракт...» — уточнили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что главной целью теракта была попытка подорвать общественную стабильность в Азербайджане. Среди других целей гражданина Афганистана — паника среди населения и влияние на решения азербайджанских властей.

В отношении задержанного проводятся следственные действия.

До этого ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество с СБУ и готовых совершить теракты в России. По данным ведомства, мужчины 1980 и 1983 годов рождения самостоятельно установили связь с представителем СБУ.

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