В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт мужчину

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана заявила, что задержан гражданин Афганистана, который планировал совершить террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СГБ.

«В результате расследования было выявлено, что гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан 1990 года рождения, войдя в предварительный сговор с другими лицами, планировал совершить на территории Азербайджана теракт...» — уточнили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что главной целью теракта была попытка подорвать общественную стабильность в Азербайджане. Среди других целей гражданина Афганистана — паника среди населения и влияние на решения азербайджанских властей.

В отношении задержанного проводятся следственные действия.

До этого ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество с СБУ и готовых совершить теракты в России. По данным ведомства, мужчины 1980 и 1983 годов рождения самостоятельно установили связь с представителем СБУ.