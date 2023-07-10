Опекун убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева пытается выйти из СИЗО

Защита Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело убитого Далера Бобиева в гараже, пытается оспорить избранную ей судом меру пресечения, сообщает «Е1».
В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой. Она просит изменить ей назначенную меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую.
«Мы будем настаивать на любой мере, кроме заключения под стражу. Хоть домашний арест, хоть запрет определенных действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности», — сообщила адвокат обвиняемой Жанна Калегина.
Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 июля.
Напомним, 26 июня 2023 года Вероника Наумова заявила о пропаже опекаемого ею шестилетнего мальчика. Якобы он вышел из квартиры и не вернулся. Женщина сообщила, что у мальчика подозревают шизофрению и он мог уйти из дома. Через три дня его тело было найдено в сумке. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На допросе опекун призналась, что спрятала тело ребенка в гараже. Наумовой предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат на ребенка.
Ранее пропавшую в Оренбургской области пятилетнюю девочку нашли мертвой.