Опекун убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева пытается выйти из СИЗО

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой. Она просит изменить ей назначенную меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую.

«Мы будем настаивать на любой мере, кроме заключения под стражу. Хоть домашний арест, хоть запрет определенных действий, хоть подписка о невыезде. Мы считаем, что она не представляет общественной опасности», — сообщила адвокат обвиняемой Жанна Калегина.

Напомним, 26 июня 2023 года Вероника Наумова заявила о пропаже опекаемого ею шестилетнего мальчика. Якобы он вышел из квартиры и не вернулся. Женщина сообщила, что у мальчика подозревают шизофрению и он мог уйти из дома. Через три дня его тело было найдено в сумке. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На допросе опекун призналась, что спрятала тело ребенка в гараже. Наумовой предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат на ребенка.