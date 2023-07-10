Альпинисты сорвались со скалы на горном хребте в Хабаровском крае

Двое альпинистов сорвались с горного хребта Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе, оба получили травмы, пострадавших пришлось эвакуировать с помощью вертолета, сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.

О происшествии в горах в экстренные службы сообщил один из пострадавших. Мужчины поднимались на горный хребет Дуссе-Алинь, альпинисты шли в связке по двое, в какой-то момент один из туристов оступился, сорвался со скалы и ударился о камни, страхующий его второй альпинист смог удержаться на склоне, он получил травмы, но сумел на тросе спустить напарника вниз.

«Место труднодоступное, расположено примерно в 50 километрах от поселка Бриакан, в горах. Добраться быстро туда возможно только вертолетом. По координатам, которые туристы передали с помощью спутникового телефона, мы добрались до места. Но рядом не было площадки, подходящей для посадки. Пришлось высадиться в более подходящем месте и пешком пройти более 2 километров до места, где находились пострадавшие», — рассказал спасатель международного класса ПСО (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Паевщик.

Туристы сами оказали пострадавшим первую помощь, у одного из альпинистов сломана рука, второй получил ушиб позвоночника. На вертолете МЧС их доставили в медицинское учреждение.

Дуссе-Алинь — горный хребет на территории Хабаровского края. Длина — 150 км, максимальная высота — 2175 м. Местность считается труднопроходимой и часто используется альпинистами для совершения тренировочных восхождений.