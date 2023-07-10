В Москве девятиклассник-отличник выпил на выпускном абсент и попал в реанимацию

В Москве ученик девятого класса попал в реанимацию после употребления крепкого алкоголя на выпуском. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным источника, одноклассники устроили вечеринку в честь сдачи экзамена. Ученик девятого класса пришел на нее и отмечал свое поступление в колледж. Школьники выпивали до самой ночи. В какой-то момент пострадавший попробовал абсент и неожиданно потерял сознание. Его друзья вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали подростка, сейчас он находится в реанимации. Врачи наблюдают за состоянием пациента и пытаются его стабилизировать.

Врачи диагностировали у школьника токсическое действие алкоголя. Вероятнее всего, он выпил больше, чем следовало.

Родственники не ожидали такого поступка от подростка, так как он учился на отлично в школе и профессионально занимался волейболом. Они отмечают, что у школьника никогда не было никаких проблем с поведением и он не был замечен за подобными увлечениями.