Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Куршановичи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Куршановичи в Климовском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате обстрела повреждены два жилых дома, здание детского сада, магазина и почты.

Богомаз отметил, что никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Несколько дней назад Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе, в результате загорелись жилые дома. Он уточнил, что в результате атаки люди не пострадали.

30 июня под минометный обстрел попал населенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе.

Президент РФ Владимир Путин в июне допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов российских приграничных регионов.