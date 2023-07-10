Россиянка сорвалась с шестого этажа при попытке спуститься по простыням

В Новосибирске женщина сорвалась с шестого этажа при попытке спуститься по простыням. Об этом сообщает сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».

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На опубликованной фотографии видно семь связанных друг с другом простыней, свисающих из окон одной из квартир. По словам очевидцев, россиянка упала на стоящее под окнами дерево. Не получив значительных повреждений, она ушла. При этом женщина оставила в кустах свой рюкзак.

В товариществе собственников жилья сообщили сетевому изданию «НГС.НОВОСТИ», что им ничего не известно об инциденте.