Спор на тему музыки привел к стрельбе на челябинской базе отдыха

На базе отдыха в Красноармейском районе Челябинской области конфликт отдыхающих закончился стрельбой, одному из участников ссоры потребовалась медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

Инцидент произошел вечером 9 июля, в ходе ссоры из-за музыкальных предпочтений. Один из отдыхающих открыл стрельбу из травматического пистолета, ранение получил молодой мужчина.

Стрелка задержали сотрудники охраны турбазы, на место происшествия вызывали полицию и скорую помощь, пострадавший был доставлен в больницу, стрелявшего передали сотрудникам правоохранительных органов, свои действия открывший огонь мужчина объяснил самообороной.

По сообщению регионального МВД, личности всех участников конфликта установлены, они направлены на медицинское освидетельствование. На травматический пистолет у владельца есть разрешение, обстоятельства конфликта устанавливаются.