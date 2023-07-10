В Тульской области школьницу и ее друзей подозревают в расправе над насильником

В Тульской области друзья школьницы увезли в лес мужчину, который изнасиловал девочку. Там они сильно избили его, а через некоторое время добили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

© Телеграм канал «Baza»

По данным источника, вечером 8 июля 2023 года очевидцы рассказали полицейским, что в Алексине подозрительные люди насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через какое-то время сотрудники ДПС увидели эту машину на дороге и остановили ее. Внутри транспортного средства пленника не оказалось, а водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, во время допроса он признался, что расправился с похищенным.

По предварительным данным, недавно 39-летний Максим Федцов, 22-летний Максим Иванов и 15-летняя школьница вместе выпивали. Девушка-подросток призналась, что их общий знакомый — армянин Баклачан — изнасиловал ее. Узнав о произошедшем, Федцов и Иванов решили отомстить.

Школьница предложила Баклачану встретиться и поговорить. На месте его ждали ее друзья, после чего мужчину запихнули в автомобиль и увезли в лес.

Федцов и Иванов сильно избили Баклачана и уехали. Однако через какое-то время они решили дойти до конца, поэтому вернулись и добили мужчину. На обратном пути их автомобиль остановили сотрудники правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.