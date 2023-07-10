Затоплены дома, уничтожены машины: последствия сильных дождей на юге России

В минувшие выходные на Краснодарский край обрушились мощные залповые ливни. В результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный Федеральной территории «Сириус» произошло подтопление около 150 домов подтоплено 13 улиц. Об этом сообщает Interfax.ru.

Стихия также ударила по городу Сочи. Здесь в результате сильного ливня на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин. Также подтопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома по улице Кипарисовой, цокольный этаж дома улицы Шоссейная.

По данным ГУ МЧС России погибших и пострадавших в результате наводнения нет.