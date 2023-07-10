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Затоплены дома, уничтожены машины: последствия сильных дождей на юге России

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Девушка с собакой на Туапсинской улице во время дождя 
© ТАСС
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Спасатели на резиновой лодке плывут по улице, затопленной в результате сильного ливня в поселке Мирный 
© ТАСС
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Женщина переходит улицу, затопленную в результате сильного ливня в поселке Мирный 
© ТАСС
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Автомобили, пострадавшие в результате подтопления из-за дождя, на улице Ручей Видный в микрорайоне Хоста 
© ТАСС

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Женщина переходит улицу, затопленную в результате сильного ливня в поселке Мирный 
© ТАСС
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Спасатели и местный житель на затопленной в результате сильного ливня улице в поселке Мирный 
© ТАСС
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Люди переходят улицу, затопленную в результате сильного ливня в поселке Мирный 
© ТАСС
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Автомобили, пострадавшие в результате подтопления из-за дождя, на улице Ручей Видный в микрорайоне Хоста 
© ТАСС
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Федеральная территория "Сириус". Люди переходят улицу, затопленную в результате сильного ливня в поселке Мирный 
© ТАСС

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Автомобили, пострадавшие в результате подтопления из-за дождя, на улице Ручей Видный в микрорайоне Хоста 
© ТАСС
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Эвакуация людей с затопленной в результате сильного ливня улицы в поселке Мирный 
© ТАСС
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Федеральная территория "Сириус". Автомобили, затопленные в результате сильного ливня около гоночной трассы "Сочи Автодром" 
© ТАСС
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Асфальт, поврежденный в результате подтопления из-за дождя, на улице Шоссейная в микрорайоне Хоста 
© ТАСС

    В минувшие выходные на Краснодарский край обрушились мощные залповые ливни. В результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный Федеральной территории «Сириус» произошло подтопление около 150 домов подтоплено 13 улиц. Об этом сообщает Interfax.ru.

    Стихия также ударила по городу Сочи. Здесь в результате сильного ливня на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин. Также подтопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома по улице Кипарисовой, цокольный этаж дома улицы Шоссейная.

    По данным ГУ МЧС России погибших и пострадавших в результате наводнения нет.

    Кадры последствий залповых ливней в Краснодарском крае – в галерее «Рамблера».

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