В Москве ребенок отравился, поев грибов во дворе

В Хорошевском районе Москвы ребенок отравился растительным ядом, девочка нашла в траве гриб и съела его, сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Инцидент произошел вечером 8 июля, мать вышла на прогулку с двухлетней дочерью, в какой-то момент женщина отвлеклась на пару минут. Этого времени хватило, чтобы двухлетняя девочка нашла растущий в траве гриб и съела его.

Семья не сразу обратилась к врачам, ребенку стало плохо только спустя несколько часов, утром женщина вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в токсикологическое отделение больницы с сильнейшим отравлением растительным ядом, за состоянием пострадавшей следят врачи. Семью проверят органы опеки и попечительства.