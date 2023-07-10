В регионе России экс-замминистра экологии осудили за сговор с промышленниками

Калининский районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова к трем годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

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Следствие и суд установили, в августе 2020 года Безруков посетил городское промышленное предприятие, что выдал за внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий. Однако выявлять нарушения фигурант не намеревался, а полномочий для организации проверки не имел.