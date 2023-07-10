У жителя Ессентуков нашли арсенал с гранатами и патронами

В Ессентуках, Ставропольский край, полицейские обнаружили у местного жителя оружейный арсенал и боеприпасы. Все это он хранил в 200-литровой бочке с зерном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, вещи были обнаружены у 46-летнего Олега Бахтина. Они лежали в сарае, который расположен на частной территории в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Ветеран».

В бочке лежали пистолет, напониманающий пистолет Макарова, граната Ф-1, десятки боеприпасов к подствольному гранатомету, сотни патронов, в том числе для пистолета Люгер, и макет гранаты. Сверху боеприпасы были засыпаны зерном. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежат все эти вещи и какая цель их хранения.

По данным источника, пока что уголовное дело возбуждать не стали, однако в отношении Бахтина был составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.