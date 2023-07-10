Пытавшегося сжечь 15-летнюю девочку пермского подростка отправили в СИЗО

По решению Октябрьского районного суда в Перми, подростка, пытавшегося сжечь 15-летнюю девочку, отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD.

По одной из версий, подростки употребляли алкоголь. Когда девочка потеряла сознание, юноша решил, что она умерла. Он облил её горючей смесью и поджёг.

Сейчас девочка в тяжёлом состоянии находится в больнице.