Пропавшую челябинскую школьницу нашли убитой

Пропавшая несколько дней назад 11-летняя школьница из Сима (Челябинская область) Ксения Устюгова найдена убитой. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают отца одной из подруг девочки.

«Тело девочки уже нашли. По предварительным данным, мужчина убил и закопал девочку, а рюкзак выбросил в реку. Течением его прибило к берегу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина уже сознался в содеянном. Его показания подтверждают камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие их передвижения. Мужчина работает в фермерском хозяйстве. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.