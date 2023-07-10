В Крыму сбили два беспилотника

В Кировском районе Крыма вечером в воскресенье, 9 июля, сбили два беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, дроны уничтожили в начале одиннадцатого по местному времени на востоке полуострова. Обломки беспилотников ищут оперативны службы, подробности случившегося выясняются.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле специалисты не зафиксировали.