В Китае мужчина убил шесть человек в детском саду

Как минимум шесть человек погибли, один ранен в результате нападения мужчины с ножом в детском саду в провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию.

Сейчас уже задержан 25-летний мужчина. Нападение произошло в 7:40 по местному времени (2:40 мск).

Полиция не раскрывает личность жертв и их возраст.

Представители правоохранителей назвали нападение «умышленным». О других деталях преступления также неизвестно.

8 июня в парке французского города Анси на берегу озера произошло нападение на детей на детской площадке. Мужчина, перепрыгнув ограду, набросился на воспитанников детского сада. По разным оценкам, от пяти до девяти человек получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил «абсолютно вероломное нападение».