В Петербурге загорелся склад

Склад загорелся в Калининском районе Санкт-Петербурга . Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram -канале.

Из здания эвакуировано семь человек. Пожар тушат 110 человек и 27 единиц техники.

9 июля здание склада загорелось в районе площади Генкиной в Иваново. Там хранились удобрения, а также сухие строительные смеси — мел и цемент. Пожар распространился на площади в 400 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет.