В Приморье таможенники изъяли у гражданина Китая самовар XIX века

Гражданин Китая пытался вывезти из Приморья без разрешительных документов старинный самовар, изготовленный в XIX веке. Культурную ценность весом в 5 килограммов обнаружили и изъяли таможенники, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщила в понедельник пресс-служба Уссурийской таможни.

"Культурную ценность таможенники обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска "Пограничный". Старинная кухонная утварь весом 5 кг была упакована в картонную коробку. Эксперты установили, что самовар жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, и изготовлен в конце XIX века", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тульские самовары выпускались на фабрике, основанной в 1825 году оружейником Иваном Баташевым. Преимуществом продукции этой фабрики всегда считалось качество сборки, их самовары производились вручную.

"Как пояснила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни Наталья Дикова, в соответствии с критериями отнесения предметов к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение, к культурным ценностям, имеющим особое художественное значение, относятся самовары жаровые, произведенные до 1900 года. Прежде чем вывозить такие товары, необходимо получить разрешение на вывоз в Министерстве культуры Российской Федерации ", - говорится в сообщении.

Тем не менее иностранец не внес товар в пассажирскую таможенную декларацию и не предоставил соответствующее разрешение. Товар был изъят, в отношении иностранного гражданина Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП Российской Федерации, также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 16.3 КоАП Российской Федерации. Ему грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.